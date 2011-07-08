Собрать сайт по готовому дизайну

Добрый день, необходимо сделать сайт. Дизайн в прикрепленном архиве. Требования к системе: быстродействие, возможность обновления. Из того, что думалось - Джумла.

Срок - 12 июля с учетом комментариев, в случае попадания в срок - бонус,

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Исполнители с отзывами и рейтингом предпочтительны.

П.с. На сообщение в почту на сайте не отвечаю..