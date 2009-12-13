Переверстать тему с ВП в дле

$10
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки179 просмотров
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Нужно переверстать тему с ВП в дле. Тема без картинок

только в стилях

так же надо будет вставить фиксированный блок

14 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
DLE-monster
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Хорошая работа, хорошая цена понравилось то, что были выполнены все пожелания
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