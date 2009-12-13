http://dle.kzservice.info Вот этот шаблон Сделать надо следующее: 1)Вверх вывести горизонтальное меню 2)создать рубрики в боковушке для постов(штук 7) 3)Установить галерею с возможностью голосования за фото 4)Настроить гостевую и обратную связь 5)Установить модуль - каталог учреждений, фирм ну в принципе и все, мож ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переверстать тему с ВП в дле. Тема без картинок
только в стилях
так же надо будет вставить фиксированный блок
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