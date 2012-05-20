Простой сайт на Джумла

$50
Системы управления (CMS)Завершен15 заявок120 просмотров
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Нужен простой сайт на Джумла. Залить на хостинг cms и настроить права и правильное отображение сайта. Меню, категории, страницы и т.д. могу создать сама.

12 лет назад
AlishaTur
Алевтина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Fun_Colors
Арсений 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Огромное спасибо, Арсений, за проделанную работу!!! Сайт просто супер! Быстро, соблюдая все пункты ТЗ + консультации по любому вопросу. Всем рекомендую! Очень грамотный исполнитель и хороший человек!
Было приятно сотрудничать с Алевтиной! Отличный заказчик, хорошая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!