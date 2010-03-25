Работа для кодера на Sapid CMS

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок116 просмотров

Требуется программист, желательно из Беларуси, для технического завершения интересного сайт-проекта.

Сайт написан под Sapid CMS, самописаный движок.

Требуется завершить и сопровождать техническую сторону проекта.

Очень важны сроки на поставленные работы в проекте, плачу достойно и затягиваний в проекте не терплю!

Сразу осталяйте контакты для связи (телефон или icq)

15 лет назад
Xewaron
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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