Сделать кроссбраузерным шаблон - есть проблемы при отображении в ИЕ (конечно же!!) Скидываю шаблон, Вы его доделываете, натягиваете, я смотрю если все хорошо, оплачиваю работу получаю результат!
Верстка шаблона под Drupal
Требуется сверстать шаблон под Drupal 6.x из PSD файла.
2 страницы, главная 3 колонки, вторичная 2 колонки.
За более подробной информацией обращайтесь в аську 299-947-593.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Есть некоторые ошибки в работе joomla и virtuemart.Завершен15 лет назад
- $40
Дополнение для сайта. подробности обсуждены при личной перепискеЗавершен15 лет назад
- $20
Доработать отбражение статей блогов на главной странице. Сейчас отображается по 1 статье текстом, нужно сделать чтобы было 3 и с выводом картинок на главную. Стучите сразу 408 201 551Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть самописная cms, надо доделать несколько модулей. CMS на смарти, код достаточно прокомментирован. Ищу исполнителя который свободно мне скинет в личку свой моб. или скайп, при наличии микрофона!Завершен15 лет назад
Здравствуйте, есть сайт стоит на самописном движке, на него натянул новый диз (фрилансер) и пропал, нужно сделать правки клиента по кодингу в основном. Вот ссылка для скачивания Вордовского файла с принт скринами: http://a-lux.kz/pravki.doc ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо cверстать на drupal или joomla psd макет из 9 страниц по готовому дизайну. На каждой текстовой странице своё изображение. Есть разделы вопрос и ответ в котором должна быть возможность обновления информации.Завершен15 лет назад
День добрый! Хочу в кратце, нужен аналог движка: carsguru.net или automania.ru! С полноценным дизайном бизнес тематики, как вы заметили сайты представляют из себя каталог автомобилей с возможностью добавления дилера, новости, ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо интегрировать сайт в любую из популярных промышленных CSM - бесплатных. Предлагайте любые варианты, Joomla меня устроит. Дизайн, оформление оставить один в один как на старом сайте. Сайт - liverpool.com.ua ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется человек, который создаст структуру для небольшого сайта, а также настроит функционал по добавлению файлов на сайт, создания описаний к ним и настроит удобное отображение файлов на главной странице. Было решено ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 лет назад