Верстка шаблона под Drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки123 просмотра

Требуется сверстать шаблон под Drupal 6.x из PSD файла.

2 страницы, главная 3 колонки, вторичная 2 колонки.

За более подробной информацией обращайтесь в аську 299-947-593.

Drupal
15 лет назад
murena
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров