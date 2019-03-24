Срочно восстановить сайт CRM системы на WP

Общая задача: Для всех наших рабочих на оутсорсе сделать своеобразную панель контроля текущего времени и задач Проект нужно выполнить на Yii, т.к. в будущем этот блок нужно будет привязать к уже работающему проекту. рабочий логинится, включает счетчик. Для каждого ...