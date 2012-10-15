Требуется перенести сайт-визитку на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок182 просмотра

Требуется перенести сайт "визитку" на другой хостинг и перерегистрировать доменное имя.

В первую очередь, интересует качество услуги переноса, так как сайт находится в ТОП-3 по основным запросам.

Ожидаю Ваших предложений.

13 лет назад
Gagalyuk
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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