Сделать загрузку товара из XML в Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки147 просмотров

Сайт на Joomla! 2.5.6 Virt 2.0.8

Нужно написать скрипт загрузки товара из файла XML

Подробности во вложении

Предлагайте цену и сроки

Joomla
13 лет назад
pusc
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$80
2 дня
Отличный исполнитель. Очень качественно всё сделал,во всем помог,всё протестировал, хотя и пришлось повозиться с настройками сервера. Впредь работу по скриптам буде стараться отдавать Владимиру.
Андрей очень хороший заказчик. Четкое ТЗ, четкий прием результата по ТЗ, проблем с оплатой не возникло никаких. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад