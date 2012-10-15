Требуется консультация по Drupal

Здравствуйте Есть необходимость сделать адаптацию готовой верстки под ДЛЕ. К сожалению пока показать не могу макет, так как в процесе утверждения бюджета с заказчиком. Но это будет не сложный сайт-визитка. Я предоставляю готовую верстку, ...