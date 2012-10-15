Требуется консультация по Drupal

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки113 просмотров

Необходимо исправить отображение каталога товаров, сделанный через Views.

Требуется построить отличный от стандартного вывод некоторых позиций в зависимости от условия.

Drupal
13 лет назад
Forester9
Дмитрий 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров