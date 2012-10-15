Разработка интернет-магазина на MODx Rev, PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки103 просмотра

Разработка Интернет-магазина на MODX revolution, PHP по готовому дизайну, есть HTML страницы. Долгосрочное сотрудничество. Кастомизация и гибкость необходимы. Тема автомобильная. Детали по скайпу. Магазин по шаблонам не приветствуется.

- MODX revolution

- PHP

- jQuery

- JavaScript

- опыт создания интернет-магазинов на MODx c корзиной, доставкой (примеры работ по теме буду смотреть обязательно)

HTMLJavaScriptjQueryMODXPHP
13 лет назад
tectonica
Ольга 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров