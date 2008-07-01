1. Установка системы на сервер 2. Русификация системы 3. Установка шаблона 4. Создание структуры сайта 5. Перенос информации со старого сайта 6. Установка модуля новостей ...
Установка компонента Joomla, модификация под нужды
Недвижимость - MOSSET.
Установкить Joomla, Mosset, убрать ссылки изменить путь, добавить шаблон, изменить надпись, добавить справочник компаний sobi2, добавить 20 объявлений, добавить базу городов (имеется sql csv).
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