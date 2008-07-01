Установка компонента Joomla, модификация под нужды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок146 просмотров

Недвижимость - MOSSET.

Установкить Joomla, Mosset, убрать ссылки изменить путь, добавить шаблон, изменить надпись, добавить справочник компаний sobi2, добавить 20 объявлений, добавить базу городов (имеется sql csv).

JoomlaSQL
17 лет назад
gogison
41 год
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

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