Внести изменения в CMS 1C-Bitrix

Требуеться : 1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи) 2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и другие поля) 3)Модерация фотографий(прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию) 4)Возможность удаления/редактирования фотографии. СMS - ModX Подробности по ...