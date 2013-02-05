Внести изменения в CMS 1C-Bitrix

Требуеться : 1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи) 2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и другие поля) 3)Модерация фотографий(прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию) 4)Возможность удаления/редактирования фотографии. СMS - ModX Подробности по ...
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Необходимо на сайте http://konstanta-zabor.ru/produkciya/ настроить отображение каталога товаров, а также настроить выставление водяных знаков на изображения в фото галерее.
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