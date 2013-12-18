Консультация по VPS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки148 просмотров

Здравствуйте.

Требуется конкретная консультация по ограничению root доступа на VPS с командами (сделайте то, сделайте так….).

С предложениями «давайте доступ, все сделаю» просьба не обращаться.

Оплата 300 WMR или ЯндексД

Рассмотрю Ваши предложения по цене.

Желательно постоянное сотрудничество

11 лет назад
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров