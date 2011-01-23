Настройка Asterisk`a.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки167 просмотров

Требуется настроить Asterisk.

Офис на 12 машин с sip-клиентами.

Sipnet-аккаунты+1 ТФОП

Желательно Нижний Новгород!

Asterisk
14 лет назад
vanduck
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров