Код ошибки в аттаче для связи icq 3 8 7-3 2 4 Необходимо объяснить как исправить ...
Настройка подключения
Имеется устройство на Win CE (не телефон), у которого географическое ограничение. Как его подключить чтобы он стучал куда надо как в родной стране?
конектится через etherrnet
имеется ноут с жпрс/йота/вайфай инетом
Имеется ВПН нужной страны, если надо возмем сервер выделенный
На устройстве нельзя ниче поставить, только менять айпи для подключение.
В Москве могу подъехать куда угодно или тимьюер
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