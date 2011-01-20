Настройка подключения

Имеется устройство на Win CE (не телефон), у которого географическое ограничение. Как его подключить чтобы он стучал куда надо как в родной стране?

конектится через etherrnet

имеется ноут с жпрс/йота/вайфай инетом

Имеется ВПН нужной страны, если надо возмем сервер выделенный

На устройстве нельзя ниче поставить, только менять айпи для подключение.

В Москве могу подъехать куда угодно или тимьюер