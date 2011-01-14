Исправить ошибку на сервере

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Закрыт9 заявок209 просмотров

На нашем проекте сегодня с утра произошел сбой, а его регулярный админ вне зоны досягаемости.

Насколько я могу судить, проблема не очень сложная - на сервере закончилось место под Мускул, надо удалить старый бекап.

В общем, срочно нужна помощь по решению проблемы.

14 лет назад
dubilet
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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