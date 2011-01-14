Нужно системное администрирование с помесячной оплатой.

Система Cent OS.

От вас требуется:

Следить за сервером, обновлять сервер, решать возникающие проблемы, устанавливать ПО по необходимости, настраивать конфигурацию сервера по требованию. И самое главное - быть ответственным и доступным для связи почти в любой день.

Работы много не предвидится. Но может возникнуть ЧП, включая ДДОС атаки. Вы должны уметь соответственно настроить сервер для минимизации последствий. Если у вас нет навыков настройки сервера от атак вредителей, вы не подходите.

Выслушаю ваши предложения.