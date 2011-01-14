Нужно системное администрирование

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок226 просмотров

Нужно системное администрирование с помесячной оплатой.

Система Cent OS.

От вас требуется:

Следить за сервером, обновлять сервер, решать возникающие проблемы, устанавливать ПО по необходимости, настраивать конфигурацию сервера по требованию. И самое главное - быть ответственным и доступным для связи почти в любой день.

Работы много не предвидится. Но может возникнуть ЧП, включая ДДОС атаки. Вы должны уметь соответственно настроить сервер для минимизации последствий. Если у вас нет навыков настройки сервера от атак вредителей, вы не подходите.

Выслушаю ваши предложения.

14 лет назад
ava911
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

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Нет заявок фрилансеров