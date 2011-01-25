Нужен скрипт под debian

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Нужен простенький скрипт под debian:

запускаться будет из под cron в 23.59

задача:

если за текущие сутки в определенной mysql таблице не появилось ни одной новой записи, то на определенный email отправляется сообщение содержащее определенный текст

DebianMySQL
14 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mczim
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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mczim
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад