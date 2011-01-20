Необходимо залить большой файл

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки215 просмотров

Доброй ночи.

Необходимо:

1) Скачать файл с торрента он в 5 или 6 архива (каждый архив 700 Мб)

2) Распаковать у себя на компьютере (оно само поочереди распакует главное путь указать)

3) Запаковать полученну папку

4) Залить на файлобменник uploading.com

Работа для людей с большой скоростью инета.

Пишите Ваци цены и сроки.

14 лет назад
eis3
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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