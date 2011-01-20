Отфильтровать входящий спам

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок228 просмотров

Есть e-mail которым еще практически не пользовались, и он нигде даже не был упомянут, кроме печатной рекламы.

На него валится куча СПАМА, а из-за того что почта указана на печатной рекламе, сменить ее не представляется возможным.

Необходимо как то фильтровать нормальную почту от спама, и пересылать ее на другой адрсе e-mail. Спам же удалять.

Какие есть решения?

14 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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