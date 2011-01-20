Отфильтровать входящий спам

Есть e-mail которым еще практически не пользовались, и он нигде даже не был упомянут, кроме печатной рекламы.

На него валится куча СПАМА, а из-за того что почта указана на печатной рекламе, сменить ее не представляется возможным.

Необходимо как то фильтровать нормальную почту от спама, и пересылать ее на другой адрсе e-mail. Спам же удалять.

Какие есть решения?