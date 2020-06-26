Настройка VDS и установка приложений

Добрый день.

Есть работающий сайт на WP на хостинге sweb.ru. Но сейчас есть необходимость покупки VDS, переноса и установки дополнительных приложений. Т.е. требуется:

1. Консультация по выбору VDS

2. Настройка VDS для необходимых задач.

3. Перенос сайта с WP и плагинами на VDS

4. Установка крайней версии Redmine и Testlink

Подскажите, пожалуйста, возможно ли это сделать, если да, то какие сроки и сколько ориентировочно будет стоить?