Настройка VDS и установка приложений

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Завершен1 заявка270 просмотров

Добрый день.

Есть работающий сайт на WP на хостинге sweb.ru. Но сейчас есть необходимость покупки VDS, переноса и установки дополнительных приложений. Т.е. требуется:

1. Консультация по выбору VDS

2. Настройка VDS для необходимых задач.

3. Перенос сайта с WP и плагинами на VDS

4. Установка крайней версии Redmine и Testlink

Подскажите, пожалуйста, возможно ли это сделать, если да, то какие сроки и сколько ориентировочно будет стоить?

WordPress
5 лет назад
retmic
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10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
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vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
#1
Системное администрирование