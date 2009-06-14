Как сказал мне мальчик из поддержки - у меня большая посещаемость и нужен отделенный сервер Прошу помочь перенести мне магазин на сервер и сделать чтоб там он хорошо работал!
Настройка W2003, СПб
У хостера 1gb.ru стоит сервер под W2003 (тариф HV-4, http://www.1gb.ru/price_vds_hv.php). Сайт работает с использованием MS SQL. К сожалению, периодически возникают накладки в его работе (перегрузки). Нужно настроить сервер и контролировать его работу. Присутствие в Питере обязательное.
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