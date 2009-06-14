Настройка W2003, СПб

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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У хостера 1gb.ru стоит сервер под W2003 (тариф HV-4, http://www.1gb.ru/price_vds_hv.php). Сайт работает с использованием MS SQL. К сожалению, периодически возникают накладки в его работе (перегрузки). Нужно настроить сервер и контролировать его работу. Присутствие в Питере обязательное.

SQL
16 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров