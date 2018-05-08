Настроить vpn на vps

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Есть VPS с Ubuntu. Нужно поднять на нем PPTP сервер, и натроить маршрутизацию таким образом, чтобы я мог получить удаленный доступ к клиенту. Например клиент - роутер с динамическим или серым IP. По запросу на IP сервера должна загрузиться веб-морда роутера. А так же к устройствам за ним (т.е.  должен быть проброшен диапазон портов)

6 лет назад
maxsecure
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад