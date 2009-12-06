Настроить задачи cron

$5
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Необходимо помочь на выделенном сервере настроить выполнение задач крон

Проблема решена, проект можно закрыть

14 лет назад
okovalev
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад