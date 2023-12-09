Нужно настроить перенаправление трафика с 1го домена на другой.

Системное администрированиеОткрыт3 заявки24 просмотра
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Есть сайт sms-activate.org, api.sms-activate.org нужно, что бы все запросы которые направляются к нему програмами с моего пк. Перенаправлялись автоматически на smshub.org. Как и приходил ответ. Через Hosts у меня не вышло сделать - скорее всего ip либо один, либо схожи

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