Нужно настроить перенаправление трафика с 1го домена на другой.

Есть сайт sms-activate.org, api.sms-activate.org нужно, что бы все запросы которые направляются к нему програмами с моего пк. Перенаправлялись автоматически на smshub.org. Как и приходил ответ. Через Hosts у меня не вышло сделать - скорее всего ip либо один, либо схожи