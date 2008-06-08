Нужно установить и настроить VPN на freeBSD

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки303 просмотра

А также сокс(прокси) сервер.

тут не пишите- сразу в ICQ#: 464-871-596

Актуально до утра.

17 лет назад
lonov
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

qwartyr
Артур 
41 год
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$200
Не выполнил условий- сертификат заполнил стадартными данными а не теми что я дал. веб-интерфейс- перестал работать сразу после привязки домена. шифрование отключено на этапе сбора из исходников. отзыв сертификатов не работал.... и не работает.... НЕ рекомендую пользоваться услугами этого человека.

Заявки фрилансеров

qwartyr
Артур 
41 год
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад