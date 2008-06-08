Нужно установить и настроить VPN на freeBSD

Не выполнил условий- сертификат заполнил стадартными данными а не теми что я дал. веб-интерфейс- перестал работать сразу после привязки домена. шифрование отключено на этапе сбора из исходников. отзыв сертификатов не работал.... и не работает.... НЕ рекомендую пользоваться услугами этого человека.