Срочно. Решить проблему после обновления PCRE

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После обновления PCRE до 7.7 версии при попытке запуска apache появляется ошибка

Starting httpd: /usr/sbin/httpd: symbol lookup error: /usr/lib/libpcreposix.so.0: undefined symbol: pcre_compile2

Надо помочь избавиться от неё и запустить apache

P.S. Лучше стучитесь в icq 234-392-278

Apache
17 лет назад
astronyx
Михаил 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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KeNt_UA
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Спасибо за отличную работу

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KeNt_UA
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад