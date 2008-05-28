1С 8 Торг - настройка (СПб)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Работа на выезде.

Требуется специалист, который квалифицированно ответит на вопросы по первоначальной настройке Управление и Торговля, Бухгалтерия 8.0 и при необходимости сделает эти настройки, в том числе заполнение.

Надо выехать к клиенту в Питере и решить вопросы.

Основные справочники уже перенесены, нужно сделать тюнинг.

17 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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