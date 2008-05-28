1С 8 Торг - настройка (СПб)

Работа на выезде.

Требуется специалист, который квалифицированно ответит на вопросы по первоначальной настройке Управление и Торговля, Бухгалтерия 8.0 и при необходимости сделает эти настройки, в том числе заполнение.

Надо выехать к клиенту в Питере и решить вопросы.

Основные справочники уже перенесены, нужно сделать тюнинг.