Есть сервер на http://ispserver.com/ Его нужно настроить под Битрикс. Время и цена вопроса? Так же не помешают контакты: ICQ, мобильный, e-mail. С уважением, Игорь
Требуется поставить и настроить OpenVPN
Просто и понятно. Нужно поставить и настроить OpenVPN на удаленном сервере.
Цена и сроки.
Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется специалист по работе с/над 1С. Выполнение разовых задач, г. Москва. Задачи на сегодня: 1. настроить обмен данными филиала с центральным офисом - что-то там с провайдером, что он сам понять не может; 2. ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сайт хостится на Агаве. тариф Normal. Возросли нагрузки и по требования агавы нужно перенести сайт на выделенный хостинг Basic http://hosting.agava.ru/vps/ Задачи подробнее описаны в разделе "системное администрирование" http://hosting.agava.ru/vps/d.shtml Сайт сделан на Joomla. ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна консультация, как справиться с подобной вещью : xxx.xxx.xx.xx does not like recipient. Remote host said: 550 5.7.1 ... Connect denied. IP name lookup failed for yyy.yyy.y.yyy ...Завершен17 лет назад
Необходимо изменить отображение в категориях для Sobi2. Т.е. в категориях должна отображаться таблица списка с соответствующими полями, как вот здесь http://www.topseos.com/option,com_servicecategories/task,viewCompany/cat_id,1/ А не блоки как вот здесь http://internetrating.ru/index.php?option=com_sobi2&catid=7&Itemid=30Системное администрирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $4
Надо научиться отправлять письма из FreeBSD через внешние SMTP сервера. Например, через smtp.mail.ru. Для этих целей поставил порт smtpmail. Выполняю команду: echo 'Message' | /usr/local/bin/smtpmail -t [email protected] -H smtp.mail.ru -s mysubject ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется выполнить перенос нескольких сайтов на другой хостинг (php/mysql), возможно что-то придется донастроить. Я так полагаю, оплату честнее проводить за часы работы, поэтому от вас: - стоимость часа - сколько ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Есть сервер на колокейшене, ОС FreeBSD 6.3 Машину планируется использовать для предоставления услуг виртуального хостинга и почты клиентам компании. Требуется установка и настройка соответствующего серверного ПО, в дальнейшем - администрирование. ...Завершен17 лет назад
- $15
Требуется перенести контент и БД без потерь. Срочно! Все предложения сюда!Завершен17 лет назад
- $150
Требуеться человек для удаленного администратирования сервера/ основные задачи Сервер на базе ОС FreeBSD, настроенной особым образом, с предустановленными стандартными сервисами (Apache2, PHP-5.2, MySQL-5.0, почтовая система и т.д.); все это настроить и установить. так ...Закрыт17 лет назад