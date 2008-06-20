Требуется поставить и настроить OpenVPN

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок285 просмотров

Просто и понятно. Нужно поставить и настроить OpenVPN на удаленном сервере.

Цена и сроки.

Оплата по факту.

17 лет назад
_AXE_
Ivan 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$30
Только 10 баллов. Профессионально и быстро!!!

Заявки фрилансеров

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад