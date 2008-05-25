Нужна консультация по настройке пула ip-адресов

Здравствуйте!

Есть такой вопрос:

Мы купили пул из 256 адресов через RIPE, нам теперь нужно прокинуть их до нового колокейшена ("взять подмышку и унести за собой в новый дата-центр").

Соответственно, нужно консультация на предмет:

КАК НАСТРОИТЬ МАРШРУТИЗАЦИЮ ПУЛА IP-АДРЕСОВ ДО НАШЕГО НОГОГО СЕРВЕРА (МЕСТА В ДАТА-ЦЕНТРЕ)?

Присылайте короткие, но емкие советы В ПРИВАТ! Тому, кто даст самую внятную первичную консультацию, мы отдаем проект, переводим 10 ВМЗ и получаем взамен развернутую консультацию с указанием ссылок на необходимое ПО, настройки и т.д.

Заранее благодарю всех Фрилансеров за внимание!

Удачи в работе и летнем отдыхе :)