Собрать контент для 2-х сайтов

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка98 просмотров

1. копируем http://www.alcorecept.ru/, даты постов рандомно за последние 2 года

2. kznportal.ru - урлы и даты публикаций должны на 100% совпадать. Восстанавливаем прям на тот же домен.

4 года назад
werewolph
Владимир 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
4 года назад
$75
10 дней
Escrow
качество на высоте. Благодарю
Все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
4 года назад