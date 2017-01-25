Установка

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Закрыт1 заявка90 просмотров

Есть интернет магазин.

Нужно установить CPA Import для опенкарт и запарсить товары по выгрузкам, все сделать на тестовом домене

CPA Import v2.50  - вроде как на локалке надо делать а то хостинг не потянет

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Opencart
8 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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