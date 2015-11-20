Необходимо сделать софт, который будет разбивать сервер выделенный "dedicated" на VPS. Минимальное требование к VPS 1 GB оперативки, не менее 10 GB диск При этом, необходимо найти поставщика, который сможет выдать нужное количество IP адресов. Необходимо один "Дедик" ...
Visio диаграммы (улучшить) - системному администратору / программисту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно модифицировать несколько диаграмм относящихся к веб (системному администратору или программисту логика будет ясна). Пример такой диаграммы прикрепил. Диаграмму нужно сделать более презентабильной, добавить красивую графику на элементы. Есть штук 10 готовых стенсилов, поэтому ничего нового искать не надо. Пишите первое слово в заявке "админ". Нужно быдует выбрать подходящие иконки, прописать стиль для разного типа элементов, выравниванить элементы и т.д. Эти диаграммы делаются для печати, поэтому должно влезать все на А4.
Ваша доступность требуется не только на выходных, но и в рабочие дни, можно не полный рабочий день. В заявке укажите когда вы сможете начать работать и в какие дни будете доступны, укажите компенсацию за диаграмму как в аттаче.
От вас требуется цена за улучшение этой и других типовых диаграмм. Сколько времени вам понадобится для выполнения и когда сможете приступить.
Оплата по факту или через безопасную сделку.
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