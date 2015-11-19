Развертывание VPS на Dedicated

Необходимо сделать софт, который будет разбивать сервер выделенный "dedicated" на VPS.

Минимальное требование к VPS 1 GB оперативки, не менее 10 GB диск

При этом, необходимо найти поставщика, который сможет выдать нужное количество IP адресов.

Необходимо один "Дедик" разбивать на не менее 50 VPS.

Всю систему нужно организовать и выдать под ключ:

1. Поставщика

2. Данные

3. Софт разбивки и настройки

4. Мануал по обучению