Развертывание VPS на Dedicated

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок134 просмотра
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Необходимо сделать софт, который будет разбивать сервер выделенный "dedicated" на VPS. 

Минимальное требование к VPS 1 GB оперативки, не менее 10 GB диск

При этом, необходимо найти поставщика, который сможет выдать нужное количество IP адресов. 

Необходимо один "Дедик" разбивать на не менее 50 VPS.

Всю систему нужно организовать и выдать под ключ:

1. Поставщика

2. Данные

3. Софт разбивки и настройки

4. Мануал по обучению

8 лет назад
sumus
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад