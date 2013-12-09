Нужно написать загрузчик (лоадер) для windows

Требуется написать утилиту-загрузчик.

Требования:

Софт должен стартовать как сервис с высоким приоритетом.

Софт должен устанавливаться в систему не только от админа но и от простого юзера.

После запуска загрузчик должен определять ОС, разрядность и еще некоторые параметры системы и исходя из конфигурации подкачивать нужные файлы на компьютер и запускать их.

Софт должен работать на всей линейке виндовс от xp до win 8, 32/64 бит.

Софт не должен определяться антивирусами как вредоносная программа, поэтому исполнитель должен в совершенстве знать принципы работы современных антивирусов.

Должен иметь возможность запуска файлов в оперативной памяти.

Должен посылать отчеты на центральный сервер.

Должен иметь опцию докачки апдейтов.

Должен взаимодействовать с погружаемым и запускаемым софтом через api. (предоставлю всю нужную документацию)

Софт должен весить мало.

По завершению проекта, исполнитель должен сдать мне исходные коды и gui билдер, для возможности самостоятельного создания билдов.

Данный софт надо будет улучшать и поддерживать, я готов платить за доработки и саппорт еженедельно.

Очень желательно иметь опыт работы с ассемблером или другим низкоуровневым языком програмирования.

Очень желательно иметь опыт работы с mbr или ring 0.

Обязательно иметь представление о работе антивирусов, поведенческих анализаторов и прочего.

Желательно (но не обязательно) иметь навыки в пхп.

ОБЯЗАТЕЛЬНО уделять хотябы 4 часа в день работе над проектом, регулярно выходить на связь в оговоренное время, предоставить номер телефона для личного контакта в случае если не получается связаться по интернету.

Если вы не имеете достаточно свободного времени чтобы уделять проекту, если вы не готовы выходить на связь во время, если вы не готовы в срок сдавать работу, пожалуйста не отнимайте мое время, работать у нас не получится.

Никакой предоплаты, только безопасная сделка, либо оплата по исполнению.