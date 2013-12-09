Нужен софт который запускает выбранные файлы по нужным условиям. Т.е создается процесс с нужными параметрами, который контролирует файл. Написать нужно на С или Delphi. Для программиста в принципе задание не сложное, но лучше, если вы ...
Нужно написать загрузчик (лоадер) для windows
Требуется написать утилиту-загрузчик.
Требования:
Софт должен стартовать как сервис с высоким приоритетом.
Софт должен устанавливаться в систему не только от админа но и от простого юзера.
После запуска загрузчик должен определять ОС, разрядность и еще некоторые параметры системы и исходя из конфигурации подкачивать нужные файлы на компьютер и запускать их.
Софт должен работать на всей линейке виндовс от xp до win 8, 32/64 бит.
Софт не должен определяться антивирусами как вредоносная программа, поэтому исполнитель должен в совершенстве знать принципы работы современных антивирусов.
Должен иметь возможность запуска файлов в оперативной памяти.
Должен посылать отчеты на центральный сервер.
Должен иметь опцию докачки апдейтов.
Должен взаимодействовать с погружаемым и запускаемым софтом через api. (предоставлю всю нужную документацию)
Софт должен весить мало.
По завершению проекта, исполнитель должен сдать мне исходные коды и gui билдер, для возможности самостоятельного создания билдов.
Данный софт надо будет улучшать и поддерживать, я готов платить за доработки и саппорт еженедельно.
Очень желательно иметь опыт работы с ассемблером или другим низкоуровневым языком програмирования.
Очень желательно иметь опыт работы с mbr или ring 0.
Обязательно иметь представление о работе антивирусов, поведенческих анализаторов и прочего.
Желательно (но не обязательно) иметь навыки в пхп.
ОБЯЗАТЕЛЬНО уделять хотябы 4 часа в день работе над проектом, регулярно выходить на связь в оговоренное время, предоставить номер телефона для личного контакта в случае если не получается связаться по интернету.
Если вы не имеете достаточно свободного времени чтобы уделять проекту, если вы не готовы выходить на связь во время, если вы не готовы в срок сдавать работу, пожалуйста не отнимайте мое время, работать у нас не получится.
Никакой предоплаты, только безопасная сделка, либо оплата по исполнению.
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