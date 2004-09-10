Програму до дипломної роботи

$30
Системное программированиеОткрыт1 заявка33 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема роботи:"   Система моніторингу користувачів вебзастосунків з використанням технології SSO за геометрією обличчя ".

Треба зробити кілька сайтів з авторизацією користувачів пов'язаних sso, в користувачів має бути різні типи доступів, типу адмінських і звичайного користувача, щоб на їх прикладі показати як відбувається моніторинг.
окремо зробити моніторинг за геометрією обличчя і щоб якось воно змінювало налаштування, в залежності який користувач за пк, типу якщо адмін, то повний доступ, якщо звичайний користувач то змінювати доступ відповідно до його прав чи переводити пк в сплячий режим

16 дней назад
Наталія
Украина
16 дней в сервисе
Была
13 дней назад
Заявки фрилансеров
Виталий
55 лет
год в сервисе
Был
день назад
15 дней назад