Модератор. Ежедневная модерация объявлений

Требуется модератор объявлений по продаже б/у автомобилей. Работа не пыльная. В день 20-60 объявлений (пиковые значения до 100 - очень редко), которые нужно перед размещением проверить на соответствие инструкции модератора, в случае необходимости отредактировать. По времени занимает в день 10-30 мин.

Оплата указана на месяц работы.

На сейчас есть 500 непроверенных объявлений. За них отдельная единоразовая плата в размере 30 у.е.