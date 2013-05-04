О компании Мы продаем через интернет товары для красоты и здоровья наши сайты: www.finehealth.ru www.oxyhealth.ru каждый год компания растет в 2 раза. Миссия ...
Модератор. Ежедневная модерация объявлений
Требуется модератор объявлений по продаже б/у автомобилей. Работа не пыльная. В день 20-60 объявлений (пиковые значения до 100 - очень редко), которые нужно перед размещением проверить на соответствие инструкции модератора, в случае необходимости отредактировать. По времени занимает в день 10-30 мин.
Оплата указана на месяц работы.
На сейчас есть 500 непроверенных объявлений. За них отдельная единоразовая плата в размере 30 у.е.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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