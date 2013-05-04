Модератор. Ежедневная модерация объявлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Завершен14 заявок374 просмотра

Требуется модератор объявлений по продаже б/у автомобилей. Работа не пыльная. В день 20-60 объявлений (пиковые значения до 100 - очень редко), которые нужно перед размещением проверить на соответствие инструкции модератора, в случае необходимости отредактировать. По времени занимает в день 10-30 мин.

Оплата указана на месяц работы.

На сейчас есть 500 непроверенных объявлений. За них отдельная единоразовая плата в размере 30 у.е.

12 лет назад
den3000
Борис 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

AnnettaK
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$30
4 дня
Очень ответственный и внимательный исполнитель. Анна сделала все в срок, без замечаний. Объявления модерируются адекватною Спасибо за работу!
Заказчик чётко и понятно ставит задачи, предоставляет развёрнутые инструкции для работы. Оплата произведена своевременно.

Заявки фрилансеров

AnnettaK
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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