Требуется корректная настройка wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт4 заявки169 просмотров

Создан сайт на wordpress. Определенная работа уже проделана.

Но требуется корректная настройка работы движка.

Периодически невозможно добавить записи, выдает разные ошибки типа 500 и т.п.

Также установлены некоторые плагины, но не работают по этой же причине.

Также требуется установить плагин последовательности создания рубрик - не в алфавитном порядке, а по мере создания.

Бюджет и сроки оговариваются.

WordPress
13 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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