Приглашаем на удаленную работу Senior QA/QC engineer. Обязательно: * Опыт в тестировании не менее 2х лет * Понимание теории тестирования * Опыт составления тест планов * ...
Требуется корректная настройка wordpress
Создан сайт на wordpress. Определенная работа уже проделана.
Но требуется корректная настройка работы движка.
Периодически невозможно добавить записи, выдает разные ошибки типа 500 и т.п.
Также установлены некоторые плагины, но не работают по этой же причине.
Также требуется установить плагин последовательности создания рубрик - не в алфавитном порядке, а по мере создания.
Бюджет и сроки оговариваются.
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