Требуется корректная настройка wordpress

Создан сайт на wordpress. Определенная работа уже проделана.

Но требуется корректная настройка работы движка.

Периодически невозможно добавить записи, выдает разные ошибки типа 500 и т.п.

Также установлены некоторые плагины, но не работают по этой же причине.

Также требуется установить плагин последовательности создания рубрик - не в алфавитном порядке, а по мере создания.

Бюджет и сроки оговариваются.