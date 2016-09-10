Пофиксить баг с таксономией и категориями Wordpress

$35
Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня!

Дано:

Сайт-каталог, написанный на движке Wordpress 3тьей версии

Нужно сделать:

Исправить проблему с увязкой категорий/таксономии с постами. Список категорий отображается, большинство категорий и подкатегорий работают нормально, но при добавлении новых категорий в них не добавляются посты. Вернее в админке они отображаются, а на сайте - нет.

Работы, как я предполагаю на 1 день. Но в целом, время терпит до 3ех дней. Исходники предоставлю, БД предоставлю. В коде разобраться по мере сил помогу(проект принадлежит друзьям, попросили помочь. Работаю на другом стеке технологий, но код на PHP понять могу и оценить объем работ тоже в состоянии)

Требования: знание PHP, Wordpress(на достаточном для выполнения задач уровне). Желательно наличие проектов сайтов-каталогов/магазинов в портфолио.

P.S. Используемые для таксономии модули:

Custom Post Type UI

More Taxonomies

Taxonomy Images

Taxonomy Order

WordPress
7 лет назад
FlyingCartman
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Посмотреть сайты и заполнить опросник

    Нужен взгляд со стороны. Ссылка на опросник. Нужно посмотреть 5 сайтов, ответить на 4 вопроса по каждому. И еще 2 вопроса отдельно. Рассматриваю работу с несколькими исполнителями. Сайты предоставлю исполнителям.

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тестирование ТЗ

    $20

    Протестировать ТЗ сервиса по типу как youla.io (посмотреть хорошо ли спроектирован и описан функционал или есть какие-то недочёты). Бюджет 20 уе. Сроки 1 дня.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отдебажить и сделать патч для Javascript библиотеки

    Платформа https://onesignal.com дает возможность отсылать push уведомления и предоставляет javascript библиотеку для работы с ней. Проблема в том, что эта библиотека не работает, когда загружена в iframe. Буквально пару месяцев назад библиотека частично работала (тот функционал, что нам ...

    Javascript
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Тестирование веб-интерфейса новых релизов крупного веб портала

    Тестирование веб-интерфейса новых релизов крупного веб портала. Работа регулярная 1-2 дня в неделю (ориентировочно среда, четверг). Примерные тестовые кейсы для ознакомления вышлю.

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тестирование сайта-каталога с адаптивом

    Необходимо протестировать сайт на визуальное отображение на разных браузерах, разрешениях и в устройствах, работу основных функций проверить. Просьба присылать примеры ваших тестов с ценами.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Аудит сайта с последующей оптимизацией

    Подробный аудит сайта [url=http://capmex.ru]capmex.ru[/url] с выявлением всех технических ошибок для последующей последующей оптимизации и улучшения позиций в естественной выдаче Яндекс и Google. Кандидатам: Пишите вкратце на что бы вы делали основной упор в работе ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Протестировать 6 приложений

    $1500

    Необходимо протестировать 6 приложений: 3 для Андроид, 3 для iOS.  Обязательно наличие девайсов: iPhone 6/6S, 5/5S Android: как минимум, любой Nexus, плюс Samsung Galaxy S5/6/7 Если у вас только один из девайсов, соответственно, только 3 приложения сможете тестировать, ...

    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверить товар на .prom.ua

    Добрый день! Задание для тех, кто умеет работать на prom.ua. Есть прайс, нужно сверить наличие товара и поменять цены. Задание простое и срочное! Но требует внимательности. Подробности исполнителю.

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад