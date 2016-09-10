Пофиксить баг с таксономией и категориями Wordpress

Доброго дня!

Дано:

Сайт-каталог, написанный на движке Wordpress 3тьей версии

Нужно сделать:

Исправить проблему с увязкой категорий/таксономии с постами. Список категорий отображается, большинство категорий и подкатегорий работают нормально, но при добавлении новых категорий в них не добавляются посты. Вернее в админке они отображаются, а на сайте - нет.

Работы, как я предполагаю на 1 день. Но в целом, время терпит до 3ех дней. Исходники предоставлю, БД предоставлю. В коде разобраться по мере сил помогу(проект принадлежит друзьям, попросили помочь. Работаю на другом стеке технологий, но код на PHP понять могу и оценить объем работ тоже в состоянии)

Требования: знание PHP, Wordpress(на достаточном для выполнения задач уровне). Желательно наличие проектов сайтов-каталогов/магазинов в портфолио.

P.S. Используемые для таксономии модули:

Custom Post Type UI

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