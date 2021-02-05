проверить сайт на вирусы, очистить, настроить защиту
Протестировать django проект и задеплоить его на сервере
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект написан на python. Нужно протетировать его работу и погрузить в docker-container
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