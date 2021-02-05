Протестировать django проект и задеплоить его на сервере

Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки872 просмотра
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Есть проект написан на python. Нужно протетировать его работу и погрузить в docker-container

Django
3 года назад
vergilwhiskey
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад