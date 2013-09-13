Проверить и исправить ошибки на сайте CMS Joomla

Необходимо протестировать сайт abiturients.info Я думаю, после окончания школы многие сталкивались с выбором высшего учебного заведения. Прошу вас вспомнить как это было и оценить наш сайт с позиции абитуриента (фрилансеры по-старше могут представить себя в роли ...