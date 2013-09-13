Необходим профессиональный аудит существующего сайта. С рекомендациями по дальнейшим шагам. Возможность в дальнейшем реализация рекомендаций Сайт: http://www.nsb-group.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проверить и исправить ошибки на сайте CMS Joomla. Сайт http://tabak-gr.ru/
Сайт работает 5 минут, а после не отвечает. Хостер говорит, что проблемы в коде сайта и в шаблоне. Просьба помочь исправить ошибки в коде, чтобы торможения сайта исчезли.
Цена, сроки?
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