Проверить и исправить ошибки на сайте CMS Joomla

Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Проверить и исправить ошибки на сайте CMS Joomla. Сайт http://tabak-gr.ru/

Сайт работает 5 минут, а после не отвечает. Хостер говорит, что проблемы в коде сайта и в шаблоне. Просьба помочь исправить ошибки в коде, чтобы торможения сайта исчезли.

Цена, сроки?

Joomla
10 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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