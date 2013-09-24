Увеличить скорость сайта WP

Есть сайт, стоит на VPS хорошем

Частота 2000 МГц

ОЗУ 1400 МБ

Процессор 3%

Память (ОЗУ) 30%

Через сервисы всякие оценивает как 50% из 100%. Время ответа 300 мс, а общее время загрузки 8-10 секунд. Оптимизировал картинки, скрипты, всякие кешы трогал но не получилось уменя. Делал через плагины WP, все время что-то там нитак было. Вобщем надо что подшаманить, чтобы летало, 3 секунды максимум!!

Записей на сайте около 7000 (как интернет-магазин)