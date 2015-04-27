сайт http://zakordonom.org/ Нужно удалить вирус на сайте. срочно! Кроме того, нужно прогнать по каталогам и соц.закладкам. На счет вирусов: оплата только после результата. Оплата на карут Приватбанка.
Провести анализ сайтов конкурентов и написать тз
Есть несколько веб-проектов под которое нужно тз с дальнейшем разработкой или администрированием разработки
Проекты разные от создания приложений до соцсети.
Нужно провести анализ конкурентов, способов монетизации, методов продвижения и выделить наиболее удачные элементы сервисов потом подготовить тз на разработку и предложить варианты реализации.
При желании можно рассматривать дальнейший контроль за разработкой или работа над проектом.
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