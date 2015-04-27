Провести анализ сайтов конкурентов и написать тз

Есть несколько веб-проектов под которое нужно тз с дальнейшем разработкой или администрированием разработки

Проекты разные от создания приложений до соцсети.

Нужно провести анализ конкурентов, способов монетизации, методов продвижения и выделить наиболее удачные элементы сервисов потом подготовить тз на разработку и предложить варианты реализации.

При желании можно рассматривать дальнейший контроль за разработкой или работа над проектом.