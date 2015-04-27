Провести анализ сайтов конкурентов и написать тз

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
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Есть несколько веб-проектов под которое нужно тз с дальнейшем разработкой или администрированием разработки

Проекты разные от создания приложений до соцсети.

Нужно провести анализ конкурентов, способов монетизации, методов продвижения и выделить наиболее удачные элементы сервисов потом подготовить тз на разработку и предложить варианты реализации.

При желании можно рассматривать дальнейший контроль за разработкой или работа над проектом.

10 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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