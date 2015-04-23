Удалить вирус на сайте

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Закрыт4 заявки189 просмотров

сайт http://zakordonom.org/

Нужно удалить вирус на сайте. срочно!

Кроме того, нужно прогнать по каталогам и соц.закладкам.

На счет вирусов: оплата только после результата.

Оплата на карут Приватбанка.

10 лет назад
v2010
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров