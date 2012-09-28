Тестирование на работу в разных браузерах

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Закрыт3 заявки264 просмотра

Нужно протестировать работоспособность сайта обменного пункта WebMoney в различных браузерах.

Обязательное требование - наличие кошелька WebMoney и понимание работы обменных пунктов.

Указывайте цену за 1 найденный баг.

13 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров