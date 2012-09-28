Тестирование на работу в разных браузерах

Есть сайт http://uraken3d.ru/ - требуется обоснованно посоветовать, что можно улучшить/добавить. Может быть страницы новые, какие-то элементы и прочее. Буду благодарен. В дальнейшем сделаю проект на легкий редизайн сайта. Оплата условная ...