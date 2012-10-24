Дать советы по улучшению внешнего вида сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен6 заявок258 просмотров

Есть сайт http://uraken3d.ru/ - требуется обоснованно посоветовать, что можно улучшить/добавить. Может быть страницы новые, какие-то элементы и прочее. Буду благодарен.

В дальнейшем сделаю проект на легкий редизайн сайта.

Оплата условная (300-400 р.), прошу помочь.

Спасибо!

13 лет назад
Uraken
Юрий 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

slasher71
Илья 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Работой остался доволен! Илья выполнил все пожелания, появившиеся в процессе работы, сделал больше, чем предполагалось: дал полезные советы по сайту и внес все изменения. Все сделано в срок. Огромное спасибо.
Отлично поработали над проектом Юрия! Остались положительные эмоции. Четкое ТЗ и уточнения, своевременная оплата работы. Спасибо за сотрудничество, рекомендую.

Заявки фрилансеров

slasher71
Илья 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад