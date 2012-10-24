Есть форум на движке Vbulletin, надо его перенести от 2domains хостинга на другой. Оплата по факту переноса. Способы оплаты : вебмани, яндекс, карта Сбера, киви. По желанию протекция вебмани. Срочно,200 руб цена вопроса, срок исполнения ...
Дать советы по улучшению внешнего вида сайта
Есть сайт http://uraken3d.ru/ - требуется обоснованно посоветовать, что можно улучшить/добавить. Может быть страницы новые, какие-то элементы и прочее. Буду благодарен.
В дальнейшем сделаю проект на легкий редизайн сайта.
Оплата условная (300-400 р.), прошу помочь.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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