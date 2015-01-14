Тестирование веб-приложения

Здравствуйте,

Есть небольшая задача - протестировать прохождение экзамена онлайн одновременно с другими участниками.

Времени займет: 1-2 часа

Необходимо: 20+ человек для одновременной работы (можно приглашать знакомых, друзей)

Координировать работу будем в скайпе

Если Вас это заинтересовало - напишите мне в скайп для дальнейшего обсуждения деталей.

Требования на эту задачу:

- базовое знание английского (читать со словарем)

Проект большой. Нас интересует постоянное сотрудничество, если не в качестве штатного тестировщика, то хотя бы по договоренности - несколько часов в неделю.

С уважением,

Влад