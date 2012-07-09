Удалить со страниц сайта хитрый вирус

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки99 просмотров

Сайт romma.ru

Несколько дней назад начал выдаваться в результатах поиска Яндекса с предупреждением о том, что он может нанести вред компьютерам пользователей.

У меня Касперский молчит. Приятель посмотрел на сайт с мобильника, получил какой-то редирект на browser-sp точка ком - я на этот адрес сходил посмотреть, вот там Каспер заругался..

В общем, задача - почистить сайт от вирусни.

После перепроверки Яндексом санкции должны быть сняты.

13 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад