Удалить со страниц сайта хитрый вирус

Сайт romma.ru

Несколько дней назад начал выдаваться в результатах поиска Яндекса с предупреждением о том, что он может нанести вред компьютерам пользователей.

У меня Касперский молчит. Приятель посмотрел на сайт с мобильника, получил какой-то редирект на browser-sp точка ком - я на этот адрес сходил посмотреть, вот там Каспер заругался..

В общем, задача - почистить сайт от вирусни.

После перепроверки Яндексом санкции должны быть сняты.