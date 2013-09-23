Требуется администратор на интернет форум www.forummb.ru Работа не пыльная и времени много не займет. Если Вам понятна тематика данного форума и устраивает небольшой посьтоянный доход, то давайте пообщаемся. спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Спешно разыскивается менеджер широкого профиля.
Квалификации сотрудника:
Поиск и ведение клиентов
Управление человекоресурсами (используем Битрикс)
Ведение актуальных проектов, участие в разработке будущих проектов
Поиск партнеров, наработка роялти и партнерских программ
Написание технических заданий для различных проектов
Требования:
Обучаемость
Усердность
Заинтересованность в росте компании
Требовательность к качеству на очень высоком уровне (перфекционизм 80-го уровня)
Организованность
Скилл "Цезарь-mode" для работы сразу над несколькими, а возможно и над многими проектами
Умение ясно и просто доносить большой объем информации, быстро выявлять потребности собеседника
От себя:
Полный рабочий день
Ставка 800$ + процент от дохода компании на приведенных клиентах (обсуждаемо)
Старательное обучение аспектам
Возможность оформления в Варшаве, соответственно с возможностью переезда и работы в нашем офисе. У нас настольный теннис, кальян, массажное кресло, проектор с X-box
- Похожие заказы
- $250Управление проектами41 заявкаЗакрыт10 лет назад
На постоянной основе требуется помощник администратора нескольких сайтов (все сайты - на DLE). Работа 5 — 10 часов в неделю. (некоторые часы обязательны) Главные требования/навыки/умения: - html/css- обязательно (php-желательно) - знания DLE - разработка (или внедрение готовых) расширений/модулей для DLE - ...Управление проектами6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист для выполнения регистрации сайтов по каталогам сайтов. Работа на постоянной основе, оплата в Вебмани своевременно, по факту. Наличие высокоскоростного доступа в Интернет - обязательно! Есть вопросы - спрашивайте, обсудим!Закрыт10 лет назад
- $10000
Израильский стартап "26 frame" вышел на рынок с новым продуктом: программа "Нано-модуль 26 кадр". Продукт уникальный и не имеет аналогов на рынке. В связи с отсутствием опыта в организации продаж своего продукта, мы ищем исполнителей ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно внести дополнительные характеристики в настраевыемые поля виртуемар, всего полей 5 в товаре, товаров 4000Закрыт10 лет назад
Интернет магазину требуется контент-менеджер. Задачи: заливать товары на сайт побликовать объявления на досках типа сландо и т.п. оставлять в правильном месте ссылки на форумахУправление проектами18 заявокЗакрыт10 лет назад
Что Вы должны уметь в обязательном порядке? - пользоваться скайпом (и уже как минимум иметь в наличие наушники и микрофон), - браузерами, - искать нужную информацию и картинки, - регистрироваться на сайтах, - иметь аккаунты в соцсетях, - самостоятельно ...Управление проектами12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
В нашей компании сейчас существует вакантная должность "Руководить Отдела Продаж", далее РОП Высылаю описание вакансии, жду Вашего ответа. О нашей компании Мы продаем через интернет товары для красоты и здоровья наши сайты: www.finehealth.ru www.oxyhealth.ru каждый год компания растет в 2 раза. Миссия ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1500
Доброго всем дня. В связи с расширением мы в поисках ответственного и устремленного человека. Обязательно постоянно проживание в г. Москва. Требования: -опыт работы с web-проектами от 1 года; -владение MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; -опыт работы с нормативными документами, а ...Закрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется специалист для работы с netcat. Желательно из Москвы.Управление проектаминет заявокЗакрыт10 лет назад