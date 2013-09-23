Добрый день. Спешно разыскивается менеджер широкого профиля.

Квалификации сотрудника:

Поиск и ведение клиентов

Управление человекоресурсами (используем Битрикс)

Ведение актуальных проектов, участие в разработке будущих проектов

Поиск партнеров, наработка роялти и партнерских программ

Написание технических заданий для различных проектов

Требования:

Обучаемость

Усердность

Заинтересованность в росте компании

Требовательность к качеству на очень высоком уровне (перфекционизм 80-го уровня)

Организованность

Скилл "Цезарь-mode" для работы сразу над несколькими, а возможно и над многими проектами

Умение ясно и просто доносить большой объем информации, быстро выявлять потребности собеседника

От себя:

Полный рабочий день

Ставка 800$ + процент от дохода компании на приведенных клиентах (обсуждаемо)

Старательное обучение аспектам

Возможность оформления в Варшаве, соответственно с возможностью переезда и работы в нашем офисе. У нас настольный теннис, кальян, массажное кресло, проектор с X-box