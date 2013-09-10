Внести характеристики в дополнительные поля virtue

На постоянной основе требуется помощник администратора нескольких сайтов (все сайты - на DLE). Работа 5 — 10 часов в неделю. (некоторые часы обязательны) Главные требования/навыки/умения: - html/css- обязательно (php-желательно) - знания DLE - разработка (или внедрение готовых) расширений/модулей для DLE - ...
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Нужно внести дополнительные характеристики в настраевыемые поля виртуемар, всего полей 5 в товаре, товаров 4000
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